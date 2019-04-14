أمريكا في طريقها لفرض عقوبات قاسية ضد مسؤولين بتركيا

واشنطن(صدى):

كشف أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يمثلهما السيناتور الجمهوري روجر ويكر والديمقراطي بن كاردن، عن تقدمهم بمشروع قانون لحث تركيا على احترام حقوق الإنسان.

ويشمل القانون المقترح فرض الإدارة الأمريكية عقوبات قاسية على المسؤولين الأتراك المتورطين في اعتقال مواطني الولايات المتحدة وموظفي قنصليتها في تركيا، على أن تتضمن خاصةً منعهم من دخول الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول محتملة لهم فيها.

ومن الجدير بالذكر، أن احتجاز تركيا لموظفين في القنصلية الأمريكية ومواطنين أمريكيين، هو سبب تبادل واشنطن وأنقرة تعليق إسناد التأشيرات لزيارة البلدين، في أكتوبر 2017.