بعد انتشار فيديو.. الإطاحة بصاحب المركبة المكلبشة بمكة
انتشر مقطع فيديو، لمركبة من نوع خصوصي وهي تسير في شوارع مكة وإحدى عجلاتها محاطة بـ ” كلبشة ” ؛ ليتم الإطاحة بقائدها بعد ساعات.
وفي السياق نفسه، ضبط أفراد البحث والتحري بمرور العاصمة المقدسة؛ الشخص ليتم تسليمه إلى مركز شرطة العزيزية، بعد نجاح رجال البحث والتحري في تحديد موقع المركبة المذكورة.
عوافي[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يقويكم …
🐪[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 44 دقيقة
ضعوا قسمه عليه حضاريا اما كلبشه ماصارت
ابو خالد[ عدد التعليقات: 864 ] نشر منذ 19 دقيقة
يمكن السيارة كانت واقفة في المواقف الذكية ولم يضع النقود داخل الجهاز واراد صاحب المركبة الهرب رغم ان السيارة كانت مكلبشة لو تسبدلوها بقسيمة مخالفة تلصق علي زجاج السيارة الامامي افضل حصل لي مواقف في منطقة العزيزية بمكة وقفت السيارة في منطقة بعيده جدا عن الاسواق والازدحام ولم انتبه للوحة مكتوب عليها ممنوع الوقوف لمدة ساعة تقريبا طبعا ونش المملوكة لاحدي الشركات سحب السيارة واودعها الحجز المهم ركبت تاكسي ب 10 ريال وذهبت الحجز لاستخرج سيارتي العاده عندما تسحب اي سيارة ندفع 50 ريال فقط ونطلع السيارة مكتب الحجز فرض علي 300 ريال تهولت من ضخامة المبلغ مدة ساعة فقط