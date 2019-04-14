بعد انتشار فيديو.. الإطاحة بصاحب المركبة المكلبشة بمكة

مكة المكرمة(صدى):

انتشر مقطع فيديو، لمركبة من نوع خصوصي وهي تسير في شوارع مكة وإحدى عجلاتها محاطة بـ ” كلبشة ” ؛ ليتم الإطاحة بقائدها بعد ساعات.

وفي السياق نفسه، ضبط أفراد البحث والتحري بمرور العاصمة المقدسة؛ الشخص ليتم تسليمه إلى مركز شرطة العزيزية، بعد نجاح رجال البحث والتحري في تحديد موقع المركبة المذكورة.