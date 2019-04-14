بالفيديو والصور.. تحليق أكبر طائرة في العالم لأول مرة

واشنطن(صدى):

حلقت أكبر طائرة في العالم فوق صحراء ” موهافي “ في كاليفورنيا الأمريكية، بالأمس ، في أول رحلة للطائرة المصنوعة من الكربون المركب، التي أنتجتها شركة ” ستراتولونش سيستمز “ ، مع دخولها سوق الفضاء الخاص المربح.

وتعتبر الطائرة التي أطلق عليها اسم ” روك ” الأكبر على الإطلاق؛ لأن طولها يضاهي طول ملعب لكرة القدم في الولايات المتحدة، وتمّ تزويد المركبة بست محركات.

وتشمل الطائرة التي أقلعت عند الساعة السابعة صباحا أمس، جسمَي طائرة، وتلتئم المركبتان مع بعضهما بعضا من خلال جناح مشترك.

وتمكنت الطائرة البقاء في الجو لمدة تزيد على ساعتين ثم هبطت في قاعدة موهافي الجوية وسط تصفيق واحتفال من مئات الأشخاص.

وتمّ تصميم الطائرة حتى تكون قادرة على إنزال صواريخ وعربات فضائية يصل وزنها إلى 226 طناً وعلى ارتفاع عشرة كيلو مترات، وتقول الشركة المصنّعة إن حجزها سيكون سهلاً للغاية.

وبلغت الطائرة أقصى سرعة لها قاربت 189 ميلاً في الساعة على علو يصل إلى خمسة كيلو مترات، وكانت هذه الرحلة لأجل الاختبار فقط.

ومن جهته، علق جين فلويد الرئيس التنفيذي لشركة ” ستراتولونش “ ، قائلا:”يا لها من رحلة أولى رائعة “ ، لافتا: ” تعزز رحلة اليوم مهمتنا لتقديم بديل مرن لأنظمة الإطلاق الأرضية، نحن فخورون جدًّا بفريق ستراتولونش وطاقم رحلة اليوم، وشركائنا في سكايلد كومبوزيتس في نورثروب جرومان، وبميناء موهافي الجوي والفضائي “.

وتعتزم ستراتولون إطلاق أول صواريخها من روك في 2020 على أقرب تقدير.