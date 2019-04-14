” الكوميديا ” تتفوق على الدراما في منافسة رمضان.. تعرف على أهم المسلسلات

الرياض(صدى):

تواصل الكوميديا السعودية تفوقها على الدراما في مسلسلات رمضان لهذا العام ، إذ بلغ عدد المسلسلات الكوميدية 6 مسلسلات أمام عمل تاريخي وعملان تراجيديان ، وذلك مقارنةً بـ مسلسليًن كوميديان فقط في رمضان الماضي .

وفيما يلي نستعرض مسلسلات رمضان التي ينتظرها المشاهد من العام للآخر :

1- ” العاصوف ” : الجزء الثاني من المسلسل التاريخي الذي تدور احداثه حول فترة السبعينيات الميلادية قبل ظهور ” الحركات الإسلامية ” لتصف الحياة الإجتماعية آنذاك ، والمسلسل من بطولة ناصر القصبي ، وريم عبد الله ، وعبد العزيز السكيرين ، ، وليلى السلمان وغيرهم من النجوم ، ومن اخراج المثني صبح ، وتأليف عبد الرحمن الوايلي ، وسيذاع على mbc .

2- ” اختراق ” : مسلسل تراجيدي يشارك فيه عدد من نجوم المملكة وفنانين من مصر ولبنان والإمارات وسوريا ، ويشارك فيه الفنان عبد المحسن النمر ومحمد العامري ، ومحمد امام ، واحمد السعدني ، وصبا مبارك ، ويعرض على sbc .

3-” بدون فلتر ” : الجزء الثاني بوجوه وافكار جديدة ، من بطولة الفنان القدير عبد الله السدحان ، وهو مسلسل كوميدي في قالب اجتماعي وسيعرض على قناة سعودية .

3- ” يلا نسوق ” : مسلسل كوميدي تدور احداثه حول معهد لتدريب المرأة على القيادة ، لتبدأ الأحداث بشكل مثير ، ومن بطولة مروة محمد ونيرمين محسن ، واخراج احمد شفيق ، وسيعرض على sbc .

4- ” شباب البومب ” : وهو الجزء الثاني من المسسل الكوميدي الذي لاقى نجاح كبير العام الماضي من بطولة الفنان ” فيصل العيسى ” ، ومهند الجميلي ، وعبد العزيز الفريحي ، وعدد كبير من النجوم ، ويعرض على روتانا خليجية .

5- ” على جنب ” : للثلاثي الكوميدي ” فايز المالكي ، وحسن عسيري ، وراشد الشمراني ، وتم تصويره في المملكة ، ومصر ، وكندا ويذاع على mbc .

6- ” هايبر لوب ” : من بطولة الفنانين ” اسعد الزهراني ، وحبيب الحبيب ” ، وهو مختلف تماما عن مسلسل ” عوض اباص عن جد ” ومن اخراج اوس الشرقي ويشارك في البطولة عدد من النجوم ، ويعرض على mbc