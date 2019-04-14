تشكيل عصابي ينتحل صفة رجال الأمن ويسلبون المارة بطريق الساحل

نايف السالم(صدى):

تبدأ النيابة العامة التحقيق مع أحد أفراد عصابة مكونة من عدد من الأشخاص، بتهمة السلب وانتحال صفة رجال الأمن.

حيث قام أفراد العصابة باستخدام ” أجهزة لاسلكية وكلبشات ” ، وسلبوا عدد من الأشخاص على طريق الساحل.

وعن أسلوب هذه العصابة، فقد تمثلت في استيقاف المركبة المراد سلبها، وإيهام الضحية بأنهم رجال أمن من خلال استخدام أجهزة ” اتصال لاسلكية وحمل كلبشات وتسجيل صوتي لنغمة الأجهزة الأمنية ” .

ثم تقدم العصابة على سلب الضحية عن طريق التهديد بالسلاح، ثم مغادرة الموقع، وترك الضحية في حالة صدمة.

وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط أحدهم، حيث توجه رجال التحري والبحث بشرطة الكعكية إلى المزرعة وقاموا بإغلاق مدخلها، ومحاصرة الجناة بداخلها.

تجدر الإشارة إلى أن الجاني اعترف بعدد من قضايا السلب، وتمكَّن الضحايا من التعرف عليه عن طريق طابور العرض.