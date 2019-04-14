بالفيديو.. ” الكلباني ” مفتيا لمن يحضر الحفلات: إذا أتقنت الرقص فارقص
في فتوى شرعية غريبة من نوعها ، أكد الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي سابقاً ، جواز الرقص أو الغناء عند حضور الحفلات بلا حرج على المسلم في ذلك، أو بيان لبعض الضوابط على خلاف المتوقع .
وتفصيلاً ، فقد قرأ ” الكلباني ” في فيديو له سؤال وجهه أحد المستفتين عن الأفضل بين الرقص والتصفيق عند حضور الحفلات .
وأجاب الكلباني قائلاً : الرجل أو المرأة مطالب بأن يفعل ما يتقنه ، فإذا أتقنت الرقص فارقص وإذا أتقنت التصفيق صفق وإذا أتقنت الغناء غني .. وفقك الله إلى ما يحب ويرضى .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72005 ] نشر منذ 39 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههه ,,
,, استغفر الله العظيم ..
,, خزعبلات ما انزل الله بها من سلطان ,,
,, نسأل الله العفو والعافيه ,,
شباب 2020[ عدد التعليقات: 864 ] نشر منذ 34 دقيقة
انت ياشيخ عادل تسوي زي قناة وناسة الشباب يتراقصو علي الغناء والبنات يجلسو يصفقو المفروض الرقص للنساء والتصفيق للشباب ولا يقمو يرقصو مع بعض وخليها وناسة
عوافي[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 27 دقيقة
كلام موزون …
ابو الوفا[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 21 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
انتم لو دققتم على شكل الشيخ وهو يجاوب على استفساره
لعرفتم ان السؤال عباره عن استهزاء من السائل
والشيخ جزاه الله خير عنا وعنكم جاوب على السائل بطريقة السائل
على نفس نمط الاستهزاء
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40348 ] نشر منذ 17 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه 🙃🙃🙃🙃🙃🙃
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40348 ] نشر منذ 17 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه 🙃🙃🙃🙃🙃🙃
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40348 ] نشر منذ 17 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه 🙃🙃🙃🙃🙃🙃
qlq[ عدد التعليقات: 4687 ] نشر منذ 14 دقيقة
…
بارك الله فيك ياشيخ
غندورة[ عدد التعليقات: 12073 ] نشر منذ 13 دقيقة
إذا أتقنت الرقص فارقص وإذا أتقنت التصفيق صفق وإذا أتقنت الغناء غني.
ومن عندي إذا أتقنت اللعب فألعب وفقك الله إلى ما يحب ويرضى.
tawaq[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 7 دقائق
اه يالابيض يازين
جاء رمضان قبل وقته وين القصبي هالسنه