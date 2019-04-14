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بالفيديو.. ” الكلباني ” مفتيا لمن يحضر الحفلات: إذا أتقنت الرقص فارقص

بالفيديو.. ” الكلباني ” مفتيا لمن يحضر الحفلات: إذا أتقنت الرقص فارقص
نايف السالم(صدى):

في فتوى شرعية غريبة من نوعها ، أكد الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي سابقاً ، جواز الرقص أو الغناء عند حضور الحفلات بلا حرج على المسلم في ذلك، أو بيان لبعض الضوابط على خلاف المتوقع .

وتفصيلاً ، فقد قرأ ” الكلباني ” في فيديو له سؤال وجهه أحد المستفتين عن الأفضل بين الرقص والتصفيق عند حضور الحفلات .

وأجاب الكلباني قائلاً : الرجل أو المرأة مطالب بأن يفعل ما يتقنه ، فإذا أتقنت الرقص فارقص وإذا أتقنت التصفيق صفق وإذا أتقنت الغناء غني .. وفقك الله إلى ما يحب ويرضى .


10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 72005 ] نشر منذ 39 دقيقة

ههههههههههههههههههههههههه ,,

,, استغفر الله العظيم ..

,, خزعبلات ما انزل الله بها من سلطان ,,

,, نسأل الله العفو والعافيه ,,

[ عدد التعليقات: 864 ] نشر منذ 34 دقيقة

انت ياشيخ عادل تسوي زي قناة وناسة الشباب يتراقصو علي الغناء والبنات يجلسو يصفقو المفروض الرقص للنساء والتصفيق للشباب ولا يقمو يرقصو مع بعض وخليها وناسة

[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 27 دقيقة

كلام موزون …

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 21 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

انتم لو دققتم على شكل الشيخ وهو يجاوب على استفساره

لعرفتم ان السؤال عباره عن استهزاء من السائل

والشيخ جزاه الله خير عنا وعنكم جاوب على السائل بطريقة السائل
على نفس نمط الاستهزاء

[ عدد التعليقات: 4687 ] نشر منذ 14 دقيقة

بارك الله فيك ياشيخ

[ عدد التعليقات: 12073 ] نشر منذ 13 دقيقة

إذا أتقنت الرقص فارقص وإذا أتقنت التصفيق صفق وإذا أتقنت الغناء غني.
ومن عندي إذا أتقنت اللعب فألعب وفقك الله إلى ما يحب ويرضى.

[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 7 دقائق

اه يالابيض يازين
جاء رمضان قبل وقته وين القصبي هالسنه

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