بالفيديو.. ” الكلباني ” مفتيا لمن يحضر الحفلات: إذا أتقنت الرقص فارقص

نايف السالم(صدى):

في فتوى شرعية غريبة من نوعها ، أكد الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي سابقاً ، جواز الرقص أو الغناء عند حضور الحفلات بلا حرج على المسلم في ذلك، أو بيان لبعض الضوابط على خلاف المتوقع .

وتفصيلاً ، فقد قرأ ” الكلباني ” في فيديو له سؤال وجهه أحد المستفتين عن الأفضل بين الرقص والتصفيق عند حضور الحفلات .

وأجاب الكلباني قائلاً : الرجل أو المرأة مطالب بأن يفعل ما يتقنه ، فإذا أتقنت الرقص فارقص وإذا أتقنت التصفيق صفق وإذا أتقنت الغناء غني .. وفقك الله إلى ما يحب ويرضى .