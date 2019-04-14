الكشف عن أسباب صوت مكابح السيارة المزعج 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أشار خبير سيارات إلى أن نظام الكبح لديه مكونات كثيرة، من أهمهم هي بطانات الفرامل Braking Pads والدوارات Rotors، مبينا:” عندما تضغط دواسة الفرامل، يتم ضغط البطانات في الدوارات وإجبار السيارة على التوقف بكميات ضخمة من الاحتكاك”.

وأوضح أن كل مرة تضغط فيه دواسة الفرامل تتأثر فيها البطانات والدوارات وتفقد جزءاً من قوتها وأدائها، لافتا:” توجد الكثير من العوامل التي ستحدد الوقت اللازم قبل تغيير مكونات الفرامل، مثل جودتهم ومعدل الصيانة وطبيعة الطرق التي تسير عليها وغيرهم، وبشكل عام”.

وأشار :” عندما تصدر الفرامل صريراً مرتفعاً ومزعجاً فهذا هو الوقت الضروري لتغيير هذه المكونات وبعض السيارات في الواقع مزودة بمستشعرات خاصة قادرة على رصد التلف التدريجي لمكونات لفرامل وتحذيرك لتغييرها”.

وتابع:” عندما تشعر باهتزاز أو نبض من دواسة الفرامل عند التوقف، وأحيانا تشعر بهذه الاهتزازات الخفيفة خلال المقود أو السيارة بأكملها، وهي عادة إشارة لانعواج أقراص المكابح، ولكن تتغير وضعية الأقراص، بفعل الحرارة أو بفعل التلف التدريجي لدوارات المكابح، ما يؤدي للاهتزاز الخفيف الذي تشعر به أحياناً عبر الدواسة”.

وأردف أن هذه المشكلة نادر حدوثها مع أقراص المكابح عالية الجودة، حيث تظهر عادة من استخدام دوارات مكابح منخفضة الجودة وتتأثر بسهولة من الحرارة الهائلة الناتجة عن استخدام الفرامل باستمرار، خاصة عند الاستخدام العنيف لهم عند صعود التلال أو السحب أو قيادة سيارة ممتلئة بالركاب والعتاد.