تفاصيل اغتصاب وقتل طفلة على يد تلميذين

القاهرة(صدى):

في واقعة مأساوية، تعرضت طفلة مصرية 11 عامًا للاغتصاب والقتل على يد تلميذين أثنين بالمرحلة الإعدادية.

وكان والد الطفلة قد حرر بلاغا بتغيب ابنته أثناء عودتها من درس حفظ القرآن الكريم فى كتّاب القرية التي تقطن بها.

وبالتحريات حول تغيب الطفلة، عثر عليها جثة هامدة، حيث تبين بعد الفحص ومطابقة المواصفات انها لذات الفتاة المبلغ بتغيبها.

وكشفت التحقيقات أنه تمت مشاهدة الفتاة قبل اختفائها بصحبة طالبين بالصف الأول الإعدادي، وبضبطهما اعترفا باستدراجهما الطفلة لمنزل مهجور واعتديا عليها جنسيا، ومن ثم هشما رأسها ” بزجاجة ” خشية فضح أمرهما.