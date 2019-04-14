الأحوال المدنية تحذر من التعامل مع ” أبو طاولة وشمسية “

حمود العنزي(صدى):

خاطبت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المواطنين والمقيمين، محذرة من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدعي تقديم خدماتها.

وأوضحت الأحوال المدنية أن ذلك يأتي حفاظًا على سرية البيانات، مشددة على عدم التعامل مع من يجلسون خلف طاولات أمام مقرات إدارات الأحوال لعرض تقديم الخدمات.

وأشارت إلى أن التعامل مع هؤلاء الأشخاص يشكل خطرا على سرية بيانات المراجعين وخصوصيتها.