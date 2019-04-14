الأحوال المدنية تحذر من التعامل مع ” أبو طاولة وشمسية “
خاطبت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المواطنين والمقيمين، محذرة من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدعي تقديم خدماتها.
وأوضحت الأحوال المدنية أن ذلك يأتي حفاظًا على سرية البيانات، مشددة على عدم التعامل مع من يجلسون خلف طاولات أمام مقرات إدارات الأحوال لعرض تقديم الخدمات.
وأشارت إلى أن التعامل مع هؤلاء الأشخاص يشكل خطرا على سرية بيانات المراجعين وخصوصيتها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25004 ] نشر منذ 31 دقيقة
ما فيه خطر ولا هم يحزنون الا ان الهدف حرمان المسكين من تحصيل قوته اليومي
عبدالرحمن سراج منشي[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 10 دقائق
لمن يذهب من لا يعرف صياغة المعروض للاحوال المدنية لطلب تجديد او اضافة مولود ونحو ذلك . ولماذا سمح لهؤلاء الكتبة فتح مكاتبهم امام مبنى الاحوال المدنية او الجوازات ؟ نطالب بالبديل الامثل لحل المشكلة