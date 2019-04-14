آخر المستجدات بقضية ” سيدة الجموم “
رفضت محكمة الاستئناف حكم البراءة بحق المتورطين في حرق سيارة المواطنية سلمى البركاتي في محافظة الجموم.
وأعادت المحكمة الحكم طالبة النظر في القضية مجددًا لوجود بعض الملاحظات، أبرزها عدم قناعتها بالبراءة.
وأشارت محكمة الاستئاف إلى أن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ستعيد محاكمة المتهمين اليوم الأحد.
وكانت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، قد أصدرت حكمًا أوليًا على الشابين المتهمين في قضية حرق سيارة ” سيدة الجموم ” ، قضى بعدم ادانتهما لعدم توفر الأدلة.
الواقع[ عدد التعليقات: 6872 ] نشر منذ 49 دقيقة
اثنين اجتمعوا على فعل جريمة بحق مواطنه واتوا قاصدين منزلها ونفذوا ما أرادوا جريمة متكاملة الأركان اذا أين الحكم عليهم وعقابهم أشد العقاب والتعويض المالي منهم كحق خاص للمظلومة هذه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25004 ] نشر منذ 38 دقيقة
يمكن فيه علاقه مع القضاه فحكمو ببرائتهم وخصوصا ان احد المواطنين تبرع لها بسياره جديده
فعتبرت المحكمه ان المدعيه لم تخسر شي من الناحيه الماديه
لكن من الناحيه الجنائيه يجب معاقبة الجناه لاعتدائهم عليها وذلك بشروعهم في حرق سيارتها