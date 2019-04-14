آخر المستجدات بقضية ” سيدة الجموم “

نايف السالم(صدى):

رفضت محكمة الاستئناف حكم البراءة بحق المتورطين في حرق سيارة المواطنية سلمى البركاتي في محافظة الجموم.

وأعادت المحكمة الحكم طالبة النظر في القضية مجددًا لوجود بعض الملاحظات، أبرزها عدم قناعتها بالبراءة.

وأشارت محكمة الاستئاف إلى أن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ستعيد محاكمة المتهمين اليوم الأحد.

وكانت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، قد أصدرت حكمًا أوليًا على الشابين المتهمين في قضية حرق سيارة ” سيدة الجموم ” ، قضى بعدم ادانتهما لعدم توفر الأدلة.