حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية , الشرقية , الرياض ، نجران). وسماء غائمة جزئياً على شمال وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات (جازان ،عسير).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.