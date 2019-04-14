تزوجته عرفيًا..تفاصيل محاكمة زوج فنانة شهيرة وسجنه 10 سنوات

القاهرة(صدى):

قررت محكمة مصرية ،معاقبة مدير أعمال الفنانة المصرية سميحة أيوب بالسجن المشدد 10سنوات لإدانته بالاستيلاء على قرابة 120 ألف دولار من أموالها.

وفي مفاجأة مدوية، كشفت أيوب أمام المحكمة عن زواجها عرفيًا من المتهم، حيث وضعت ثقتها به كونه عمل لسنوات مع زوجها الكاتب والسيناريست سعد الدين وهبة بحسب قولها إلا أنها اكتشفت تزويره لتوقيعها بالبنك والاستيلاء على أموالها.

واتهمت الفنانة المتهم رسميًا أمام المحكمة بالاستيلاء على أموالها من فرع البنك، وبالنصب، مستغلا إدارة أعمالها ومعرفته بتفاصيل وبيانات الحسابات البنكية.