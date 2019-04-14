10 مليارات دعما للبنزين منذ انطلاق ” حساب المواطن “

عادل الحربي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لبرنامج ” حساب المواطن ” سلطان القحطاني أن الزيادة المعلنة من وزارة الطاقة في خطواتها لمراجعة أسعار البنزين وربطه بالسعر العالمي تم تغطيتها مُسبقًا وصرفها قبل تطبيقها على المستفيد.

وأوضح القحطاني أن مجمل الدعم في الدفعات السابقة منذ إقرار الزيادة وحتى تطبيقها نحو 4،6 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الدعم منذ انطلاق البرنامج إلى الدفعة الـ17 لشهر أبريل أكثر من 10 مليارات ريال.

وأكد أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي ،وإعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة قبل حدوثها.

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