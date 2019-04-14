بالفيديو.. غزال يصطدم بقوة في سائق دراجة نارية

وارسو(صدى):

خرج غزال من الغابة ليعبر طريقاً سريعاً بأقصى سرعة له مما تسبب في اصطدامه بسائق دراجة نارية وإطاحته تماما من على دراجته.

وجاء هذا الحادث في فروكلاف ببولندا، وتم التقاط الفيديو بواسطة كاميرا واحدة من السيارات التي كانت تمر في الطريق، ولم يكن لدى السائق للأسف الوقت الكافي لاتخاذ إجراءات المراوغة، فقط خرج الغزال فجأة وعبر الطريق واصطدم براكب الدراجة.

وأكمل الغزال طريقه بعد ذلك، ومشى على الرصيف في حين ذهبت سائقة السيارة التي صورت الاصطدام للتحقق من صحة راكب الدراجة النارية.

وسرعان ما توقفت المزيد من السيارات في مكان الحادث، حيث ينظرون إلى الضحية بقلق وأخرجوا هواتفهم للاتصال بسيارة إسعاف، وعلى الرغم من أن الحادث كان مروعاً على الكاميرا، إلا أنه لم يكن أمراً خطيراً حيث فقد سائق الدراجة وعيه ولكنه تعافى بعدها وتم إرساله إلى المنزل دون الحاجة إلى نقله إلى المستشفى.