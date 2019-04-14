توضيح من وزارة الطاقة بشأن أسعار البنزين

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أنه يتم مراجعة أسعار البنزين المحلية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.

وأكدت أن الأسعار قابلة للارتفاع والانخفاض حسب التغيرات في الأسعار العالمية.

يذكر أن أرامكو قد أعلنت الأسعار المحدثة للبنزين بعد مراجعتها مبينة أن أسعار البنزين خلال الربع الحالي من عام 2019 هي: بنزين 91 = 1.44 ريال لكل لتر ،وبنزين 95 = 2.10 ريال لكل لتر.

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