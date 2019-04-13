بالفيديو.. الدفاع المدني ينقذ رجل مسن محتجز في وادي حنيفة

نايف السالم(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، من إنقاذ رجل مسن محتجز في مياة الأمطار في وادي حنيفة، حيث أكدت على أنه بصحة جيدة ولله الحمد.

ويذكر الدفاع المدني حذر المواطنين والمقيمين من هطول أمطار رعدية على بعض المناطق وعدم التواجد في مناطق تجمعات المياة وذلك حفاظا على سلامتهم.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية , الشرقية , الرياض يمتد تأثيرها الى منطقة نجران، غدًا الأحد.