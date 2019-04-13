بالفيديو.. مناف أبوشقير: وراء كل هجمة خطيرة للاتحاد ” فهد المولد “

نواف السالم(صدى):

أشاد لاعب الاتحاد السابق مناف أبوشقير، بأداء اللاعب فهد المولد اليوم في مباراة أمام النصر والتي انتهت بفوز الاتحاد بـ3 أهداف مقابل هدفين.

وقال مناف أبوشقير خلال لقاء تلفزيوني عقب المباراة : وراء كل هجمة خطيرة للاتحاد ” فهد المولد ” ، استحق النجومية، فأقول له انت نجم وتنقذ الاتحاد إذا كان في موقف خطير.

وأضاف: هو المميز في الفريق وفي مباراة الباطن كان يستحق النجومية، واعتقد انه كان الأفضل في الخريطة الاتحادية من أول المباراة ويستحق النجومية.