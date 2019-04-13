بالفيديو.. حمد الصنيع: كل من يرتدي شعار الاتحاد سنحارب لأجله
أكد حمد الصنيع، نائب رئيس نادي الاتحاد، أن مكافأة الفوز اليوم، 50 ألف ريال.
وتابع حمد: ” كل من يرتدي شعار الاتحاد سنحارب لأجله، ولم ننتهي بعد أمامنا ثلاث مباريات. ”
وأضاف: ” اللاعبون يلعبوا للشعار، ولا يسألوا عن المكافأت ولكن المهندس لؤي لأنه يرى أن الاتحاد كبير صرف المكافأت. ”
واختتم: ” سنلعب لتاريخ الاتحاد فقط. ”
حمد الصنيع – نائب رئيس نادي #الاتحاد: كل من يرتدي شعار الاتحاد سنحارب لأجله، ولم ننتهي بعد أمامنا ثلاث مباريات، وسنلعب لـ "تاريخ" الاتحاد فقط، ومكافأة الفوز اليوم "50" ألف ريال.
#النصر_الاتحاد pic.twitter.com/LNx3D3ii28
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) April 13, 2019
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