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بالفيديو.. حمد الصنيع: كل من يرتدي شعار الاتحاد سنحارب لأجله

بالفيديو.. حمد الصنيع: كل من يرتدي شعار الاتحاد سنحارب لأجله
ماجد محمد(صدى):

أكد حمد الصنيع، نائب رئيس نادي الاتحاد، أن مكافأة الفوز اليوم، 50 ألف ريال.

وتابع حمد: ” كل من يرتدي شعار الاتحاد سنحارب لأجله، ولم ننتهي بعد أمامنا ثلاث مباريات. ”

وأضاف: ” اللاعبون يلعبوا للشعار، ولا يسألوا عن المكافأت ولكن المهندس لؤي لأنه يرى أن الاتحاد كبير صرف المكافأت. ”

واختتم: ” سنلعب لتاريخ الاتحاد فقط. ”


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