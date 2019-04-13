بالفيديو.. حمد الصنيع: كل من يرتدي شعار الاتحاد سنحارب لأجله

ماجد محمد(صدى):

أكد حمد الصنيع، نائب رئيس نادي الاتحاد، أن مكافأة الفوز اليوم، 50 ألف ريال.

وتابع حمد: ” كل من يرتدي شعار الاتحاد سنحارب لأجله، ولم ننتهي بعد أمامنا ثلاث مباريات. ”

وأضاف: ” اللاعبون يلعبوا للشعار، ولا يسألوا عن المكافأت ولكن المهندس لؤي لأنه يرى أن الاتحاد كبير صرف المكافأت. ”

واختتم: ” سنلعب لتاريخ الاتحاد فقط. ”