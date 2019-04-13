الاتحاد يقدم مكافأة 50 ألف ريال للاعبين بعد الفوز على النصر

نواف السالم(صدى):

قدمت إدارة نادي الاتحاد، اليوم السبت، مكافأة 50 ألف ريال للاعبين بعد الفوز على النصر، بـ3أهداف مقابل هدفين. وذلك في المباراة التي جمعتهما في استاد الملك فهد الدولي الذي يحتضن كلاسيكو النصر والاتحاد، ضمن الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويذكر أن بريجوفيتش سجل الهدف الأول لفريق الاتحاد في شباك نظيره النصر، الهدف الثاني لنادي الاتحاد سجله اللاعب أليكساندر بريجوفيتش في الدقيقة 43،والهدف الثالث لنادي الاتحاد سجله اللاعب فهد المولد في الدقيقة 88.