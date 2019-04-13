بالفيديو.. فهد المولد: اليوم ” روح الاتحاد ” حضرت وحققنا الفوز على النصر

ماجد محمد(صدى):

علق فهد المولد لاعب فريق الاتحاد، على فوز فريقه أمام النصر بـ 3 أهداف مقابل هدفين اليوم السبت، في المباراة التي جمعتهما في استاد الملك فهد الدولي الذي يحتضن كلاسيكو النصر والاتحاد، ضمن الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال اللاعب خلال لقاء تلفزيوني معه عقب المباراة: منظر فرحة الجمهور يسعدنا، لكل من قلل إمكانيات الاتحاد اليوم الكل شاف أداء وروح الاتحاد.

وأضاف : متى ما حضرت ” روح الاتحاد ” محد يقدر يوقف الاتحاد، اليوم الروح حضرت والحمد لله فوز مشرف لنا وأنا مبسوط بسبب فرحة الاتحاد.

وتابع : ماحد يعرف سر هذه الروح إلى نادي الاتحاد وصعب وصفها لمن خارج الفريق.