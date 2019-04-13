الملوخية تحافظ على الشعر من التساقط

أميرة خالد(صدى):

تحتوي الملوخية على كمية وفيرة من الفيتامينات والمعادن اللازمة للاستمتاع بصحة الجسم وحمايته من المشكلات الصحية.

ونستعرض الفوائد صحية للملوخية، في هذا التقرير:

الحفاظ على صحة العين، فالملوخية مصدر غني بفيتامين B6، بنسبة 0.496 مليجرام أي 38.15% من الحصة اليومية المطلوبة، ويساعد هذا الفيتامين على الوقاية من أمراض العين، وتحديدًا الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

الحفاظ على صحة الجلد، حيث يساعد فيتامين A الموجود في الملوخية على تعجيل التئام الجروح ونمو خلايا الجلد مرة أخرى ومحاربة سرطان الجلد والتخلص من حب الشباب وحماية الوجه من التجاعيد عن طريق تعزيز إنتاج الكولاجين.

القضاء على نزلات البرد والإنفلونزا: تحتوي الملوخية على فيتامين سي اللازم لتقوية جهاز المناعة والذي يلعب دورًا في محاربة نزلات البرد والإنفلونزا، كما تساعد على تجنب مخاطر مضاعفات البرد مثل الالتهاب الرئوي وعدوى الرئة.

الوقاية من السرطان: تتميز الملوخية باحتوائها على فيتامين B9 الذي يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان بأنواعه مثل: سرطان القولون وسرطان عنق الرحم وسرطان الرئة.

الحفاظ على صحة الأسنان واللثة: تحتوي الملوخية على 184 مليجرام الكالسيوم (18.40% من الحصة اليومية اللازمة للجسم) الذي يحافظ على قوة الأسنان ومنع نمو البكتيريا على اللثة.

مفيدة لمرضى الربو: يحتاج مرضى الربو إلى الماغنسيوم لارتخاء عضلات الشعب الهوائية وتنظيم النفس، وهو العنصر المتوافر في الملوخية بكمية مناسبة.

الحفاظ على صحة الشعر: تساعد الملوخية في الحفاظ على صحة الشعر وتجنب التلف والتساقط بفعل فيتامين B2 الذي يلعب دورًا هامًا في إنتاج الكولاجين اللازم لصحة الشعر.