بالفيديو.. استشارية أسرية: توجد ظاهرة عنف يمارس من المرأة ضد الرجل

أميرة خالد(صدى):

أكدت دكتور لمياء البراهيم، استشارية طب الأسرة، أن هناك ظاهرة عنف يمارس من المرأة ضد الرجل.

وتابعت دكتور لمياء، خلال برنامج ” سيدتي ” الذي يذاع عى قناة روتانا خليجية، أن عنف الرجل ضد المرأة مشكلة عالمية لا تخص منطقة معينة.

وأضافت ” البراهيم ” : ” أن المشكلة في التسلط على عنف المرأة، ولكن يوجد عنف يمارس من المرأة ضد الرجل، والأفلام الأجنبية تروج ذلك. ”