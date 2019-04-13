بالفيديو.. استشارية أسرية: توجد ظاهرة عنف يمارس من المرأة ضد الرجل
أكدت دكتور لمياء البراهيم، استشارية طب الأسرة، أن هناك ظاهرة عنف يمارس من المرأة ضد الرجل.
وتابعت دكتور لمياء، خلال برنامج ” سيدتي ” الذي يذاع عى قناة روتانا خليجية، أن عنف الرجل ضد المرأة مشكلة عالمية لا تخص منطقة معينة.
وأضافت ” البراهيم ” : ” أن المشكلة في التسلط على عنف المرأة، ولكن يوجد عنف يمارس من المرأة ضد الرجل، والأفلام الأجنبية تروج ذلك. ”
#العنف_الأسري..
د. لمياء البراهيم – استشارية طب الأسرة:
عنف الرجل ضد المرأة مشكلة عالمية لا تخص منطقة معينة، وهناك أيضا ظاهرة عنف يمارس من المرأة ضد الرجل@DrLalibrahim#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/FdnF4k6PQl
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 12, 2019
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