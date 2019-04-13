بالفيديو.. مصرع رجل مرور دهساً إثر اقتحام سيارة لنقطة تفتيش فجراً بحائل

علي العنزي(صدى):

لقى رجل أمن مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران؛ نتيجة اقتحام سيارة مسرعة لنقطة تفتيش مؤقتة على طريق حائل- جبة، فجر اليوم السبت.

وكانت السيارة المسرعة قد اقتحمت النقطة لتصرع رجل أمن، فيما تابعته دورية أخرى، فتعرضت لحادث مروري نتج عنه إصابة قائدها ومرافقه، وتولت دورية أخرى متابعة السيارة التي هرب قائدها على طريق قرية الحفير، ومنها إلى محافظة موقق، ليخرج منها عائداً إلى مدينة حائل.

وجرى هناك تضييق الخناق عليه في مريفق جنوب حائل، حتى ألقي القبض عليه بعد أن قطع نحو 200 كلم هرباً بعد ارتكابه الحادث.

وأوضحت مصادر أنه جرى نقل رجلي الأمن المصابين للمستشفى، وإيداع جثمان رجل الأمن ثلاجة الموتى، فيما تم لاحقاً القبض على قائد المركبة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحادث.