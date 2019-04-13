الطبق المبلول يجنبك خدشه عند الغسيل

أميرة خالد(صدى):

تعاني الكثير من ربات المنازل من مشكلة خدوش الأطباق الناتجة عن سوء الاستخدام، إلا أن هناك طريقة بسيطة تساعد على التخلص من الخدوش على الأطباق، لتعود كما لو كانت جديدة.

يفضل أن يكون الطبق مبلولاً، وذلك لتسهيل عملية إضافة بودرة التنظيف، وفي الخطوة التالية يتم إضافة القليل من بودرة التنظيف إلى الطبق المبلول، مع تجنب المبالغة في كمية البودرة.

في المرحلة التالية عملية الفرك باستخدام الليفة، وفي هذه المرحلة ستلاحظين الخدوش وهي تختفي من الطبق، وفي آخر مرحلة يتم شطف الطبق بالماء، وستجدين أنه عاد كما لو كان طبقاً جديداً ثانية.