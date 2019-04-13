أعمى لمدة 35 عامًا يحمل رخصة قيادة سارية

واشنطن(صدى):

ادعى رجل أنه أعمى، قبل نحو 35 عامًا، لكن كان عليه أن يرى ما سيحدث له في المستقبل، بعد صدور الحكم بحقه.

وأصبح الجندي الأمريكي المتقاعد مايك رودولفو بليا ينتظر البدء بتنفيذ عقوبة السجن لمدة عام كامل، بعد أن تبين أنه لم يكن أعمى طوال هذه الفترة، التي حصل خلالها على تعويض حكومي من وزارة شؤون قدامى المحاربين، جراء إصابته بالعجز في العين، بلغ مجموعه الكلي حوالي 1.3 مليون دولار.

وحكمت المحكمة الأربعاء الماضي عليه بأن يعيد كل الأموال التي حصل عليها إلى الوزارة، كما ينبغي أن يخضع للمراقبة طوال 3 سنوات بعد الإفراج عنه في نهاية فترة محكوميته والبالغة 12 شهرا.

وأكدت السلطات المعنية إأن بليا كان يعاني من عجز محدود في الرؤية جراء إصابته ببقع في الشبكية في العام 1969، أعقبه حصوله على تعويضات مالية من وزارة شؤون المحاربين.

وأبلغ بليا وزارة شؤون قدامى المحاربين، بعد 14 عاما، أنه فقد معظم بصره، فبدأت الوزارة بصرف تعويضات كاملة له جراء العجز الطبي، على الرغم من أنه لم يكن يستحق سوى تعويضات بنسبة 10 في المئة فقط.

وبينما كانت الوزارة تعتقد أنه أعمى، كان بليا يجري فحوصا طبية لعينيه في عيادات خارجية، وتبين أنه يعاني من قصر في النظر بنسبة 20 على 30 في واحدة من عينيه، بينما بلغ القصور في العين الأخرى 20 على 40، وهذا يعني أنه يعاني من قصر النظر في عينيه بالفعل، لكنه لم يكن قريبا بأي شكل من الأشكال من العمى أو فقدان البصر.

ليس هذا فحسب، بل تبين أنه يحمل رخصة قيادة سيارة، ويقود سيارته في منطقته بانتظام.