” العتيبي ” : اعتماد دبلوم الإرشاد الوقائي من تعاطي المخدرات بالجامعة الإسلامية

نايف السالم(صدى):

أعلن سعادة مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، عن اعتماد برنامج جديد ضمن دبلومات عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في مجال الإرشاد الوقائي من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح أن الهدف تأهيل المنتسبين للعمل في مجال الوقاية من تعاطي المخدرات بشكل احترافي يضمن جودة المخرجات ويتناسب مع الاحتياج الوطني، قائلًا العتيبي إن البرنامج يسعى إلى دراسة علم الوقاية من المشكلات السلوكية والفكرية دراسة نظرية وتطبيقية، ودراسة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية ومعرفة حجمها وخصائصها محليًا وعالميًا وعوامل الخطورة والحماية المتعلقة بها.

وأضاف: ” مع التعريف بمفاهيم ونظريات واستراتيجيات الوقاية من تعاطيها، وأيضًا القدرة على تخطيط وتصميم وتنفيذ ورصد وتقويم البرامج الوقائية في هذا المجال، والتدريب على مهارات وقيم ومبادئ العمل المهني للوقاية منها، بالإضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في هذا المجال. ”

وتابع أن مخرجات الدبلوم تخدم عدة مجالات بحسب مسميات الوظائف بدليل تصنيف الوظائف مثل: وظائف الباحثين والأخصائيين في مجال التخصص، والباحثين والأخصائيين الاجتماعيين، والمراقبين والمشرفين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسيين، وباحثي القضايا، والإرشاد الطلابي.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف منسوبي اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وقطاعات الأمن العام المختلفة، ومراكز الصحة النفسية، ووحدات الخدمة الاجتماعية في القطاعات الحكومية.