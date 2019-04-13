هلالي يتواجد في مدرجات الاتحاد ضد النصر

ماجد محمد(صدى):

أظهرت صورة متداولة تواجد مشجع هلالي بمدخل جماهير الاتحاد، قبل قليل، في استاد الملك فهد الدولي الذي يحتضن كلاسيكو النصر والاتحاد، ضمن الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر المشجع وهو يرتدي قميص الهلال متوشحاً بشعار الاتحاد، دعماً لتعطيل النصر اليوم وإفساح المجال للهلال بالانفراد بالصدارة بعد فوزه البارحة على الأهلي في جدة.