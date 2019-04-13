هلالي يتواجد في مدرجات الاتحاد ضد النصر
أظهرت صورة متداولة تواجد مشجع هلالي بمدخل جماهير الاتحاد، قبل قليل، في استاد الملك فهد الدولي الذي يحتضن كلاسيكو النصر والاتحاد، ضمن الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وظهر المشجع وهو يرتدي قميص الهلال متوشحاً بشعار الاتحاد، دعماً لتعطيل النصر اليوم وإفساح المجال للهلال بالانفراد بالصدارة بعد فوزه البارحة على الأهلي في جدة.
استغفر الله[ عدد التعليقات: 978 ] نشر منذ 38 دقيقة
تعبت نفسك النصر ٩٠ %فايز
الاتحاد فريق نازل مستوه كيف يرجع والنصر من انتصار الى انتصار
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4287 ] نشر منذ 35 دقيقة
من يوم شفت الدوار اللي حاطة وانا غاسل يدي … 😅😅
Ali[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 4 دقائق
من الخوف والرعب يبي يشوف النتيجة.. يازعيقي مدعوس وبردك لمركزك يالطاقيه