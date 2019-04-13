بالفيديو.. المغامسي: لا يجوز إجهاض الجنين بعد نفخ الروح به إلا في حالة واحدة

علي القحطاني(صدى):

أفاد الشيخ صالح المغامسي ، متصلة ببرنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، تطلب مشورته في عملية إجهاض خضعت لها بسبب مرض الجنين .

وسألت المتصلة الشيخ قائلة ، ” أنها حملت في طفل غير طبيعي مصاب بمرض جيني لا يٌرجى شفاؤه وتم أجهاضي وأنا في الشهر الخامس و10 أيام ” .

وأجابها الشيخ ، لا يجوز إجهاض جنين بعد مرور 4 أشهر على حمله حيث أنه بعد ذلك تٌنفخ فيه الروح ، مهما كان ما يٌعاني منه ، ولكن من الممكن إجهاض الطفل في حالة واحدة فقط إذا أجمع عدد من الأطباء أن في حالة أستمرار حمل هذا الجنين هناك خطر على الأم .