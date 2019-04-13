بالفيديو.. المغامسي: لا يجوز إجهاض الجنين بعد نفخ الروح به إلا في حالة واحدة
أفاد الشيخ صالح المغامسي ، متصلة ببرنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، تطلب مشورته في عملية إجهاض خضعت لها بسبب مرض الجنين .
وسألت المتصلة الشيخ قائلة ، ” أنها حملت في طفل غير طبيعي مصاب بمرض جيني لا يٌرجى شفاؤه وتم أجهاضي وأنا في الشهر الخامس و10 أيام ” .
وأجابها الشيخ ، لا يجوز إجهاض جنين بعد مرور 4 أشهر على حمله حيث أنه بعد ذلك تٌنفخ فيه الروح ، مهما كان ما يٌعاني منه ، ولكن من الممكن إجهاض الطفل في حالة واحدة فقط إذا أجمع عدد من الأطباء أن في حالة أستمرار حمل هذا الجنين هناك خطر على الأم .
المغامسي لمتصلة: لا يوجد فتوى بإجهاض الطفل الذي لا يرجى برؤه.. إلا في هذه الحالة الوحيدة#الأبواب_المتفرقة@alabwab@SalehAlmoghamsy@SultanQhtani pic.twitter.com/yFNruiDkpg
— MBC1 (@mbc1) April 13, 2019
القرشي[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 25 دقيقة
والله ياشيخ هناك امهات عندهن إستعداد بأن يضحين بكل غالي ونفيس من اجل ولادته .
اعرف إمرأة من الأقارب حملت بمولودها الأول واتضح بعد الحمل بأن هذا الحمل فيه خطر على
على بصرها لو اكتمل لأنها ستفقد نظرها لو انجبته فقالت مستعدة أضحي بروحي ولا إنكم تجهضونه
وفعلآ اكتمل حملها وولدت وبعد الولادة والله فقدت بصرها ولم تعد ترا اصبحت ضريرة .
وانجبت من بعده أيضآ عدة ابناء وبنات ولا استطيع وصف رضاهم بها بعد أن كبروا وتخرجوا من الجامعات
وأتوظفوا وتزوجوا اصبحوا هم عينها التي ترا بها والله إن إبتسامة الرضا و السعادة لا تغيب عن محياها
لقد فقدت بصرها من اجل فلذة كبدها نعم ولكن عوضها الله بخمسة من الأبناء والبنات قمة في الأدب
والأخلاق والذكاء والعلم والبر فلارك الله لها بهم وبارك لهم بهذه الأم العظيمة .