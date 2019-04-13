أمانة الرياض: جميع الطرق في المدينة سالكة أمام الحركة المرورية بعد أمطار البارحة  

عادل الحربي(صدى):

أوضحت أمانة منطقة الرياض أن جميع الطرق في مدينة الرياض سالكة أمام الحركة المرورية بعد موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة بالأمس.

وأضافت أمانة منطقة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”:” جميع الطرق في مدينة الرياض سالكة أمام الحركة المرورية بعد موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة بالأمس”.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد قامت منذ هطول الأمطار بالبارحة بالعمل على نزح مياه الأمطار من مواقع التجمعات التي لم تشملها مشاريع تصريف السيول في المدينة.