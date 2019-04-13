البرهان: تفكيك كل الواجهات الحكومية وغير الحكومية الحزبية في السودان

الخرطوم(صدى):

أعلن رئيس المجلس الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، السبت، أنه سيتم تشكيل حكومة مدنية متفق عليها.

وأضاف البرهان، خلال خطاب بثه التلفزيون السوداني، أن الفترة الانتقالية مدتها عامان.

وحيا ” الشباب والمرأة السودانية على سلمية الثورة ” ، داعياً إلى حوار مع جميع المكونات السودانية.

كما أعلن البرهان: الغاء حظر التجوال وإطلاق سراح المحكوم عليهم بقرار الطوارئ، وتفكيك كل الواجهات الحكومية وغير الحكومية الحزبية.

وقال: نعمل على توفير الخدمات التي تعين المواطنين على أعباء الحياة، طالباً من السودانيين مواطنين وأحزاباً العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية.