لافتة إنسانية.. أستاذ جامعي يحمل رضيعة إحدى طالباته داخل لجنة الامتحان  

القاهرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لدكتور جامعي يحملا طفلة رضيعة داخل لجنة الامتحان، وتبين أن الرضيعة ابنة إحدى الطالبات، التي ذهبت لأداء الاختبارات.

ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من قبل رواد السوشيال ميديا الذين وصفوا الأستاذ الجامعي بأنه يحمل الكثير من معاني الإنسانية، والأبوة.

ومن جانبه، علق الدكتور عصام جميل، أستاذ المنطق والتفكير العلمي، بكلية الآداب جامعة القاهرة، على الصور المتداولة له، قائلًا: “أنا عملت واجبي اللي لازم أعمله، ومش معنى إني الدكتور مراعيش الطالبة”.

وحول كواليس الصورة، أبان “جميل” خلال حديثه، أن الطالبة بالسنة الدراسية النهائية، كانت تحمل رضيعتها التي بكت منذ دخولها قاعة الامتحان.

وتابع جميل: “واضح أن الطالبة عايشة بعيد عن أهلها فاضطرت تجيب البنت معاها، ولما فضلت تعيط خدتها لأنها قد ابني، وفضلت أنيمها على كتفي، وأتحرك بيها لحد ما هديت خالص، ووالدتها قدرت تحل الامتحان”.