بالصور.. قناة إخوانية تستضيف الفريق حميدتي وتناقض نفسها

طلال الضوي(صدى):

يستمر تنظيم الإخوان الإرهابي في محاولاته لزعزعة أمن واستقرار البلاد العربية، وهلهلة أنظمتها وتفكيكها لتحقيق مطامعه وأغراض تنظيم ” الحمدين ” القطري وإيران في الوطن العربي.

وفي السياق نفسه، استضافت قناة ” مكملين ” الإخوانية الداعمة للإرهاب الفريق محمد حمدان حميدتي قائد قوات ” الدعم السريع ” بالسودان،في تناقض عجيب لأهدافها المعلنة؛ حيث كتبت أسفل الشاشة: ” السودان تعلموا الدرس.. لا أمان للعسكر ” .

وحاول مذيع القناة الإخوانية استدراج الفريق ” حميدتي ” لدعم أغراضه المشينة؛ ليواصل قائد الدعم السريع السوداني الحديث في الوقت الذي كانت القناة مصرة على توجيه الإساءة له والجيش السوداني، ومحاولة زعم أن الجيش هو من ضغط على الرئيس السوداني المتنحي عمر البشير وليس الشعب، وتساؤلات عن مصيره.

ونفى ” حميدتي ” مزاعم المذيع الإخواني بوجود تدخل من دول عربية في شأن السودان؛ مؤكدًا أن هذا شأن داخلي لا علاقة لأحد به؛ فيما كان قد كشف عن أسباب اعتذاره عن عضوية المجلس العسكري الانتقالي السابق بقيادة الفريق أول عوض ابن عوف، ورفضه المشاركة فيه؛ لافتًا إلى أن المجلس لم يجد القبول من الشعب السوداني، الأمر الذي يفاقم الأوضاع من جديد ويؤزم المتأزم.