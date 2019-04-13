الأزهر يستنكر وصف محمد صلاح بالمفجر الإرهابي

ماجد محمد(صدى):

نشر الأزهر الشريف بيان إعلامي عبر حسابه الرسمي على تويتر، يستنكر بها الواقعة التي تعرض لها اللاعب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ، بعد إطلاق مشجعين لنادي تشلسي هتافات عنصرية ضده، وصفوه فيها بـ”المفجر الإرهابي”.

وقال الأزهر ، يستنكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بشدة، الهتافات العنصرية التي أطلقها بعض مشجعي نادي تشلسي، مساء الخميس، ضد اللاعب محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول، قبل لقاء الفريقين المرتقب في الدوري الإنجليزي، وذلك على خلفية أن اللاعب عربي مسلم .

وأضاف: “يؤكد مرصد الأزهر أن تلك التجاوزات العنصرية المقيتة مؤشر خطير، يدلل على أن الممارسات المتطرفة لا تقف عند حد كراهية المسلمين في الشوارع، أو الاعتداء على دور عبادتهم، بل وصل صداها إلى ملاعب كرة القدم”.

وشدد مرصد الأزهر على “رفضه ثقافة الكراهية التي صدرتها بعض وسائل الإعلام الغربية، ونتج عنها أحداث إرهابية ضد المسلمين”.

وأشار إلى أن العالم أجمع شاهد في الآونة الأخيرة ” الأخلاق الحميدة والمواقف الإنسانية التي قدمها صلاح”، معتبرا أن “تصحيح صورة الإسلام المغلوطة عمادها الأساسي هو المعاملة الحسنة والخلق القويم”.

وكان مقطع فيديو قد انتشر لمجموعة من جماهير تشلسي وهي تطلق هتافات عنصرية بحق نجم ليفربول، مما دفع الشرطة البريطانية إلى فتح تحقيق في اللقطات، التي انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي.