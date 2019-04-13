استقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات في السودان 

الخرطوم(صدى):

أعلن التلفزيون السوداني اليوم السبت، عن استقالة الفريق أول صلاح قوش من منصب رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الوطني.

وقام رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، بالمصادقة على استقالة قوش من منصبه، حسبما نقلت وكالة الأناضول عن بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري.

ويعد قوش من أبرز وجوه النظام السابق، لكن اسمه لم يرد الخميس، حسب الأناضول، في قائمة الاعتقالات التي بدأت السلطات العسكرية الجديدة بتنفيذها بحق قيادات في الحزب الحاكم وعسكريين مقربين من الرئيس المخروع عمر البشير.

يذكر أن قوش شغل منصب رئيس الأمن القومي السوداني، ومستشار الرئيس السوداني حتى أغسطس 2009، وفي عام 2012 حكم على قوش بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكنه أُفرج عنه لاحقاً بموجب عفو رئاسي. وفي فبراير 2018، عينه البشير مديرا للمخابرات مرة أخرى.