” غرفة الرياض ” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (26) وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى 5 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركات هي: سمسا للنقل السريع المحدودة، شركة التكنولوجيا الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات، فندق حياة ريجينسي، شركة الجاسرية للتمويل؛ لافتة إلى أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مدير مركز دورات تدريبية، محامي مرخص ومستشار قانوني.

وأضافت: مستشار قانوني متخصص في إعداد البحوث والدراسات القانونية، سكرتير، مترجم، مسوق، مسؤول تسويق، مدير منتج، مسؤول علاقات حكومية، مدير تحصيل، محاسب، محصل، مدخل بيانات، موظف خدمة عملاء، موظفة شؤون موظفين، مساعدة مدير قسم التدريب والتطوير، منسقة قسم التدريب والتطوير.

وأشارت غرفة الرياض إلى أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الاثنين الموافق 15 إبريل 2019م، وتستمر لمدة 3 أيام، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا