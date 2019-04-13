سرقة شقة القنصل التونسي.. والمتهم للشرطة ” والله ما أعرف أنه دبلوماسي “

القاهرة(صدى):

تمكنت قوات الشرطة المصرية بمنطقة العجوزة من ضبط المتهم بسرقة شقة القنصل التونسي ، بعد مرور 7 أيام من الواقعة .

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من القنصل التونسي يفيد لابسرقة شقته بمنطقة العجوزة .

وتوصل فريق البحث بعد أسبوع لهوية المتهم والذي تبين أنه يدعى “محمد. م”، 31 سنة، سبق اتهامه في عدة قضايا سرقة.

نجحت قوة أمنية في إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته بالجريمة أقر بارتكابها، وأرشد عن المسروقات عبارة عن 3 ساعات ثمينة وحذاءين وخاتم ذهب وزجاجة عطر وإبريق نحاسي.

وردد المتهم خلال التحقيقات ، أنه اعتاد سرقة الشقق الفارهة من خلال مراقبة أصحابها وينتظر مغادرتهم لها وغيابهم لعدة ساعات ويتسلل إليها ويقوم بحمل ما خف وزنه وغلا ثمنه، وأكد عدم علمه أن الشقة ملك لقنصل تونس.