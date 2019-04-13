جمعية أباء في عسير تعلن عن وظائف شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير “آباء” عن توافر وظائف تدريبية وإدارية شاغرة للنساء، للعمل بمعهد رياحين المستقبل للتدريب النسائي في مدينة أبها. وأشارت إلي أن الوظائف المطلوبة منها: مدربة صيانة وتشغيل الحاسب:شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص الحاسب الآلي، خبرة في صيانة الحاسب المتقدمة، تستطيع العمل بنظام الدوام الجزئي، لديها القدرة على التدريب باستخدام وسائل متنوعة، اجتياز المقابلة الشخصية.

ولفتت إلى مدربة صيانة أجهزة الجوال:شهادة دبلوم فأعلى، خبرة في صيانة الجوالات المتقدمة، تستطيع العمل بنظام الدوام الجزئي، لديها القدرة على التدريب باستخدام وسائل متنوعة، اجتياز المقابلة الشخصية.

ومن بين الوظائف أيضا.. منسقة تدريب: شهادة البكالوريوس (الأولوية لتخصص إدارة الأعمال)، شهادة تأهيلية في مجال الحاسب (لا تقل عن 3 أشهر)، التفرغ التام للعمل لفترتين يومياً، لديها مهارات عالية في الإقناع والتواصل مع الآخرين، اجتياز المقابلة الشخصية.

وأبانت الجمعية، أن على الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، علما بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات في تاريخ 17 إبريل 2019م.