بروتوكول ثلاثي لتطوير تقنية الفيديو

مصطفى الشيخي(صدى):

اتفق كل من بيلاسكو كاربايو رئيس اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، وبييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي (فيفا) وروبرتو روسيتي نظيره في الاتحاد الأوروبي (يويفا)، على توقيع بروتوكول موحد لتطوير تطبيق تقنية ” حكم الفيديو ” بجميع المسابقات، لضمان عدم استغراق وقت طويل للتثبت من الحالات الجدلية.

وأوضح كاربايو، خلال المؤتمر العالمي لكرة القدم 2019 الذي يقام في برشلونة، أن ” الفكرة المبدئية لتقنية حكم الفيديو كانت احترام مفهوم التدخل الأقل في اللعبة والاستفادة القصوى. فالتقنية ليست مثالية ولم نقل إنها ستكون كذلك. نحن نحب كرة القدم ونرغب في أن تساعدنا في هذه القرارات الحرجة ” .

وقال روسيتي: ” لدينا بروتوكول موحد للعالم أجمع، فهو عالمي. فهذا البروتوكول يقضي بأن يتم تصحيح الأخطاء الواضحة والحاسمة فقط.. نحن لا نريد إعادة تحكيم المباراة وتحدي روح كرة القدم ” .

من جانبه، أوضح الإيطالي كولينا كيف أنشأ الفيفا هذه التقنية، حيث أكد أن الاتحاد الدولي بدأ في استخدام هذه التقنية عام 2014 “بدءا من الصفر” .

وأكد كولينا: ” عمل 4 أعوام أتى بثماره في مونديال 2018 بروسيا، الأفضل في التاريخ والحدث الأهم في تاريخ تقنية حكم الفيديو حتى هذه اللحظة ” .