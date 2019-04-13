” العدل ” توضح الحكم القانوني للمدين المماطل في السداد

علي القحطاني(صدى):

أكد حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والخاص بالإجابة على استفسارات المستفيدين ، استمرار الإجراءات المتخذة ضد المدين بموجب القرار رقم 46 لحين سداد المبلغ المطلوب منه .

كما أكد ” الحساب ” ان القاضي قد يقرر حبس المدين المماطل في السداد وفقاً لتقديره إذا كان المبلغ أقل من مليون ريال أو كان عدد الدائنين خمسة فأقل وبخلاف ذلك فإنه يجب الحبس .

جاء ذلك رداً على سؤال احد المستفيدين حول المدة المتاحة أمام المدين للسداد ، ومدى امكانية تحول الحكم إلى الحبس حال المماطلة .