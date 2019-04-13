” تعليم جدة ” يحذر من تصوير مقاطع فيديو للطلاب داخل فصول الدراسة 

نايف السالم(صدى):

دعا مدير ” تعليم جدة ” عبد الله الثقفي لأخذ الحيطة والحذر من نشر صور أو مقاطع فيديو للطلاب داخل الفصول الدراسية، مبينا أن ذلك يعرض المصور لمشكلات نظامية وقانونية.

وأوضح الثقفي في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر ” خلال تعليقه على المقطع أنه تابع حساب مدرسة دار التوحيد المتوسطة والثانوية في الطائف، وأنه يكن لهما كل التقدير، مشيراً إلى أنه درس فيهما.

ولفت إلى أن المدارس مثل المنازل لها خصوصيتها، ولذلك تصوير الطلاب وتداول مشاهد من الفصول أو حالات خاصة للطلاب يُوقع المصور في مخاطر نظامية وقانونية.

يذكر أن ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو ظهر خلاله طالب بإحدى المدارس يجهش بالبكاء بعد مشاهدته مقطع فيديو لوالده المرابط بالحد الجنوبي وهو يوجه خطاباً تحفيزياً له ولزملائه بالفصل.