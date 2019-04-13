بالفيديو.. قصة الطبيب الذي استخدم سائله المنوي لإنجاب 49 طفلا

أمستردام(صدى):

أوضحت نتائج تحاليل الحمض النووي أن طبيبا هولنديا متخصصًا في عمليات التخصيب هو الأب الفعلي لـ 49 طفلاً بعد أن لقح أمهاتهم بسائله المنوي أثناء تلقيهن العلاج، دون موافقتهن.

وأبان تحليل الحمض النووي أن «يان كربات» الذي توفي منذ عامين، خصّب بسائله المنوي أمهات هؤلاء الأطفال في عيادته الخاصة، في بيجدروب بالقرب من مدينة روتردام، وفقًا لما نقلته «بي بي سي».

ولفت أحد هؤلاء الأطفال: «أخيرا انتهى هذا الفصل، والآن أعرف أن كربات هو أبي»، مضيفًا: «بعد 11 سنة من البحث، أستطيع أن أواصل حياتي. وأشعر بسعادة لأن كل شيء اتضح». وقال تيم بيوترز، المحامي الذي مثّل 49 طفلاً، إنه سعيد بما توصل إليه من نتائج بعد سنوات من الشك والغموض.

وتابع: «معنى ذلك أننا وصلنا أخيرا إلى حالة من الوضوح بالنسبة للأطفال الذين تطابقت أحماضهم النووية». ومَثُل كربات أمام المحكمة للمرة الأولى في 2017 عندما رفع عدد من الأطفال الذين أُنجبوا عن طريق التخصيب الصناعي من متبرعين وآباؤهم دعاوى قضائية بعد أن نمت لديهم شكوك بوجود صلة قرابة. وتضمنت الدعوى القضائية طفلا قريب الشبه جدا بالطبيب.