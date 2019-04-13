بالصور.. ماجد عبدالله وسامي الجابر في ” معرض التعليم العالي ” بالرياض

ماجد محمد(صدى):

في خطوة وطنية لافتة ، حرص نجوم الكرة على حضور المؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته الثامنة والتي تنتهي اليوم السبت ، الأمر الذي زاد من حشد الطلاب والأكاديميين للمعرض الذي تشارك فيه أكثر من 400 جامعة محلية ودولية .

وكان ابرز الحضور من نجوم الساحرة المستديرة لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر سابقاً ماجد عبدالله؛ وقبل ذلك لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال سابقاً سامي الجابر .

وعلق ماجد عبد الله على ” تويتر ” قائلاً : سعدت هذا المساء بزيارة معرضالتعليم العالي ، لفت نظري قدرة وزارة التعليم على استقطاب أكثر من 370 جامعة عالمية ومحلية للمعرض للتعريف ببرامجها التعليمية.. ممتن جداً للقائمين على المعرض وعلى رأسهم الدكتور سالم المالك .

وكان ” عبد الله ” قد زار جناح الجامعة الإسلامية وجناح جامعة جازان في حضور الطلاب والأساتذة قائلاً : أحب جازان وأهلها وجامعتها المتميزة بطلبتها المبدعين .

كما عبر النجم سامي الجابر عن سعادته بزيارة المؤتمر قائلاً : هناك قرابة 400 جامعة دولية وسعودية تحت سقف واحد وزارة التعليم تتيح فرصة رائعة للتعرف عن قرب للبعثات الدراسية .

وكان المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي ، قد انطلق الأربعاء الماضي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحت عنوان “تحول الجامعات السعودية في عصر التغيير” ويختتم فعالياته اليوم السبت .