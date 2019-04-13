دراسة: حليب الأم البدينة يزيد وزن الطفل

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة حديثة ان حليب الأم البدينة يزيد من وزن رضيعها بالمقارنة بالأم النحيفة او التي تتمتع بوزن مثالي ، لكنها حذرت في الوقت نفسه من البدانة المفرطة التي تؤدي إلى إصابة الطفل بالبدانة .

واكدت الباحثة ” إلفيرا إسجانيتيس” بمركز جوسلين ومؤلفة الدراسة ، ان حليب الأم البدينة ينقل تركيبات كربوهيدراتية لجسم الطفل مما يؤدي لزيادة الوزن ، إلا انه قد يصيب الطفل بمرض السكري ومجموعة من المضاعفات الأخرى إذا زاد وزن الطفل بشكل مفرط .

ووفقاً لموقع ” يو بي آي ” فإنه يتعين على الأم المرضعة في جميع الأحوال الإهتمام بنظامها الغذائي وعدم تقليل الكربوهيدرات عن الحد المطلوب لأنه مسئولة عن امداد الطفل بالنشاط وعدم انخفاض وزنه .