دراسة علمية تنصح بعدم غسل الأسنان بعد الطعام مباشرة لهذه الأسباب

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة علمية أُجريت مؤخراً ، أن تنظيف الأسنان بعد تناول كل وجبة طعام خلال اليوم، ضار جدا، لأن القيام بذلك خلال أقل من 30 دقيقة بعد الأكل يؤدي إلى بدء انهيار مينا الأسنان بشكل أسرع.

وأوضح الخبراء أن تنظيف الأسنان بعد تناول الطعام الذي يحتوي على أحماض مختلفة يزيد من اختراقها لمينا الأسنان ويسرع تدميرها، لأن شعيرات الفرشاة قادرة ليس فقط على إزالة فضلات الطعام من بين الأسنان، بل وأيضا تؤثر في طلائها.

ويقول رئيس أكاديمية أطباء الأسنان الأميركية، هاورد هامبل: “الكثيرون يخافون من البكتيريا ويعتقدون بضرورة إزالتها من الأسنان في كل فرصة سانحة، علماً أن مينا الأسنان قادرة تماما على حمايتها من البكتيريا ومن غيرها من العوامل الضارة، كما أن التأثير الميكانيكي للفرشاة يدمر المينا، وتالياً يؤدي دخول بكتيريا واحدة إلى السن إلى إلحاق أضرار أكبر من مليار بكتيريا على سطحها”.

ووفقاً للخبراء، إذا كان لا بد من تنظيف الأسنان بعد الأكل، فيجب الانتظار على الأقل 30 دقيقة وإلا فإنك تدمر أسنانك تدريجياً دون أن تشعر وفي ظنك أن تحميها.