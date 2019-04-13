مكان اختباء عمر البشير 

الخرطوم(صدى):

أوضحت مصادر مطلعة أن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، يخضع للإقامة الجبرية داخل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم.

وأشارت إلي أنّ الأخيرة التي سبقت إبلاغ البشير بقرار عزله، ووصيته للمجلس العسكري.

وتابعت ” اللجنة الأمنية سحبت الحرس الرئاسي والقوة التي كانت تحرس البشير في مقر إقامته، واستبدلتها بأكثر من 90 عسكرياً، يقومون حالياً بحراسة مقر إقامته الجبرية للبشير، داخل أسوار القيادة العامة للجيش ” .

وأبانت: ” المفتش العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح برهان، والفريق أول عمر زين العابدين، ولواء آخر في الجيش، ذهبوا إلى البشير، فجر أمس الأول، الخميس، في مقر إقامته، حيث وجدوه في المسجد الملحق ببيت الضيافة يستعد لأداء صلاة الصبح ” .

وألمحت المصادر ” البشير قابل الأمر بهدوء، وقال لهم خير.. فقط أوصيكم على البلاد والشريعة، ثمّ انصرفوا ” .