بالفيديو .. الدكتورة خلود ترد على منتقدي حفل نجوى كرم وتكشف عن أجرها

خالد الظفيري(صدى):

خرجت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عن صمتها وردت على الجدل الكبير الذي أثارته بعد إحياء الفنانة نجوى كرم لحفل رأس السنة الخاص بـ “خلود ” والذي أعلنت فيه عن خبر حملها بتوأمين .

ودافعت الفاشينيستا الكويتية عن وجهة نظرها قائلة : هي فنانة كبيرة وليها احترامها لكن هي وظيفتها في النهاية تغني مكان ما تحب، ما دام الإنسانة جت وقدرناها وحطناها في رأسنا، وهي ما جت كده، هي خدت أجرها كامل .

وكشفت عن أجر الفنانة اللبنانية في حديثها التليفزيوني قائلة : أجرها عالي وايد بس تستاهل، أنا طلبتها بحق حفل رأس السنة والإجراءات تمت بشكل طبيعي وكانت هي وايد مستانسة، ما أقدر أقول يمكن هي ما تحب، لكن هو فوق 40 ألف دينار كويتي .

الجدير بالذكر أن الحفل أثار الجدل بين جمهور الفنانة الذي رأي انه يشير إلى أفول نجمها كما طال الجدل الفاشينيستا إذ اتهمها جمهورها بالإسراف ومحاولة تشويه صورة المطربة مقابل المال .