سر تفوق النساء في قيادة السيارات الرياضية 

واشنطن(صدى):

أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن ” النساء المحترفات أفضل في قيادة السيارات الرياضية وأكثر قدرة على التعامل مع ظروفها القاسية من نظرائهن من الرجال ” .

وأشارت الدراسة التي أجرتها جامعة ولاية ميتشغان، إلى عدم وجود اختلاف في اللياقة البدنية بين الذكور والإناث، لكون النساء اللواتي لديهن خبرة وحصلت على فترة تدريب مناسبة التدريب، بإمكانهن أن يتفوقن على الرجال في القيادة بل ويصبحن أسرع منهم.

وتحتوي الدراسة الصغيرة 6 أشخاص، ثلاثة رجال وثلاثة إناث، لمعرفة ما إذا كان هناك أي فرق بين الجنسين عند قيادة السيارة، وتم التقييم بين الفئتين عند قيادة سيارات السباق، سواء كانت قمرة القيادة مغلقة أو مفتوحة، ووجدت أن القدرة الجسمانية متشابهة بين الفئتين.

أجرى الباحثون تحليل معدل ضربات القلب والتنفس ونسبة الدهون في الجسم ودرجة حرارة الجلد، وكذلك الإنهاك الحراري، الناتج عن التعرض المفرط للحرارة.

وأبانت الدراسة أن “النساء وراثياً لديهن قدرة تحكم وتعامل أفضل من الرجال مع الظروف الصعبة جداً أثناء القيادة.