هل تخططين لتأخير الحمل ؟.. تعرفي على أقصى عمر يناسب الإنجاب

أميرة خالد(صدى):

قد تلجأ الزوجة في كثير من الأحيان لتأخير حملها كنوع من التخطيط في حياتها ، إلا انها يجب أن تعلم ان هناك عمر أقصى للإنجاب وتخطيه يهدد بصحة الأم وطفلها .

ويؤكد الأطباء ان هناك عوامل هامة لتحديد قدرة المرأة على الإنجاب وهي ” إفراز البويضات والقدرة على التحمل ، وانخفاض نسبة العيوب الخلقية ، وهذه العوامل تتوافر بشكل قوي في فترة العشرينات وبداية الثلاثينيات حيث تزيد فرصة التخصيب وتقل فرص العيوب الخلقية للجنين كما تكون المرأة أكثر قدرة على تحمل متاعب الحمل .

ويؤكد الأطباء أنه مع تخطي عمر 35 ، تقل هذه العومل ، وعند بلوغ 43 تتدني فرصة الحمل وتتفاقم هذه المشكلة بمرور العمر ، كما تزيد معها المشاكل الصحية إن حدث وحملت المرأة في هذ العمر .

وعلى الرغم من أن هناك من تحمل في الأربعين والخمسين من عمرها ، إلا أن الأطباء يؤكدون على ضرورة المتابعة المكثفة لإكتشاف أي خطر يهدد المرأة أو جنينها في هذا الوقت .