بالفيديو.. جهود مشروع توزيع سلال غذائية على المحتاجين صدقة عن شهداء الواجب

سعيد العجل(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن جهود مشروع توزيع سلال غذائية على المحتاجين صدقة عن شهداء الواجب الذين دفعوا ارواحهم فداءًا للوطن الغالي.

ومن جانبه، قال حسام بن عبد الله الراشد، مدير الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين: ” سيرًا على نهج الوفاء لرجال الأمن المخلصين الذين قدموا أرواحهم فداءًا لهذا الوطن، من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده، حفظهما الله، تقوم وزارة الداخلية بتوجيهات الوزير بلإخراج السلال الغذائية كصدقة عن شهداء الواجب ” .

وأوضح ” الراشد ” أنها بواقع 20 سلة غذائية عن كل شهيد؛ لتصل للمستفيدين منها في مختلف مناطق المملكة، وذلك للسنة الثانية عشر على التوالي.