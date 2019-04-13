تفاصيل الساعات الأخيرة قبل الإطاحة بعمر البشير واعتقاله

الخرطوم(صدى):

أزاحت مصادر سودانية مطلعة، الستار عن تفاصيل الساعات الأخيرة قبل اعتقال الرئيس السابق عمر البشير الذي ظل معترضًا على قرار عزله من السلطة، خلال اجتماع عقده مع كبار قادة الجيش والمخابرات.

وأوضحت المصادر، أنه عبَّر عن هذا الرفض بمغادرة الاجتماع في الساعات الأولى من صباح الخميس؛ ليعلن وزير الدفاع، في بيان تلفزيوني، إبعاد البشير من منصبه، وبدء مرحلة انتقالية تحت إدارة عسكرية لمدة عامين.

وفي الوقت الذي كان فيه آلاف السودانيين يواصلون اعتصامهم خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة؛ كانت إحدى القاعات بالداخل تحتدم بالنقاش؛ حيث حاول كبار القادة في الجيش والمخابرات إقناع الرئيس عمر البشير بالتنحي.

وخرج ” البشير” من الاجتماع وهو يتوجس خيفةً من أن شيئًا يُحاك ضده؛ فالاحتجاجات المستمرة منذ ديسمبر الماضي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، ولقيت زخمًا إقليميًّا وعالميًّا كبيرًا، إلى حد وصل إلى مطالبة دول غربية البشير الحاكم منذ 30 عامًا بالتنحي؛ فيما اتجه بعد الاجتماع إلى القصر الرئاسي، تحت حراسة مشددة، قبل أن يغادر إلى مدينة العيلفون الواقعة شرق الخرطوم.

ويمتلك البشير مزرعة في هذه المدينة، والتي لجأ إليها باقتراح من حرسه الخاص؛ بينما لاحقته قوة عسكرية تمكنت من اعتقاله على أطراف المدينة؛ حيث قبل أن تشير الساعة إلى الثانية ظهرًا بتوقيت السودان، كان وزير الدفاع عوض بن عوف يُلقي البيان المنتظر منذ الصباح، معلنًا اعتقال البشير والتحفظ عليه في مكان آمن.

وفي السياق نفسه، قال مصدر، إن الرئيس المعزول يقبع في بيت الضيافة؛ حيث مقر إقامته، لكنه يخضع لحراسة مشددة؛ فيما قبل الذهاب إلى مزرعته، أشار الشيخ إلى أن البشير توجه إلى المطار محاولًا السفر إلى إحدى الدول العربية التي رفضت استقباله؛ بسبب طلب الاعتقال الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب.